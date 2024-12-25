Звездный напарник Роналду может перейти в турецкий чемпионат
Как передает NTV Spor, бразильский хавбек перейдет в турецкий клуб на правах аренды до лета 2025 года с возможным продлением. При этом саудиты будут выплачивать часть зарплаты Талиски.
Фото: Instagram/andersontalisca
Бразилец выступает за "Аль-Наср" на протяжении последних трех лет, перейдя из португальской "Бенфики" за 8 млн евро. Ранее он также надевал майки турецкого "Бешикташа" и китайского "Гуанчжоу Эвергранд".
Фото: Instagram/alnassr
В текущем чемпионате Саудовской Аравии Талиска выходил на поле в 23-х играх, где забил 14 голов и отдал две передачи. В тандеме с Криштиану Роналду они отличались больше всех в клубе.
Рыночная стоимость бразильского футболиста составляет 12 млн евро.
Между тем его нынешний напарник Роналду в эти дни проводит свой отпуск в Финляндии, где искупался в холодной воде.