Тренер победителей Евро-2024 сделал громкое заявление про будущий мундиаль

За 18 недель до старта мирового первенства по футболу 2026 года главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался об амбициях своих подопечных на главный трофей данного турнира, сообщает Zakon.kz.

63-летний специалист считает, что нынешняя "красная фурия" станет еще крепче на пути к чемпионскому трофею мундиаля 2026 года.

"Моя команда одна из лучших. Во время недавнего чемпионата Европы показали свою конкурентоспособность, которая играет в современный футбол и обладает духом победителя. Мы входим в группу лучших и можем бороться за трофеи с любым соперником". Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте

На ЧМ-2026 команда де ла Фуэнте поедет в качестве действующих чемпионов Европы. Этого титула они удостоились нынешним летом в Германии.

"До мундиаля осталось 18 месяцев, которые пролетят очень быстро. Я настроен очень оптимистично, потому что знаю этих игроков, они ненасытны и хотят продолжать побеждать. К началу ЧМ-2026 станем еще лучше, чем сейчас. Будут новые и хорошие игроки, а те, что есть сейчас, станут более зрелыми и сильными". Луис де ла Фуэнте

Чемпионат мира 2026 года пройдет на территории трех стран: США, Мексика и Канада. Последний мундиаль, который состоялся два года назад в Катаре, выиграли футболисты сборной Аргентины во главе с Лионелем Месси, обыгравшие французов в финале.

На днях главный тренер испанской дружины Луис де ла Фуэнте был объявлен лучшим наставником сборных в уходящем 2024 году.