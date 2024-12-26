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Спорт

Три главные футбольные звезды мира отпраздновали Рождество в кругу близких

Футбол Празднование Рождества, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 15:33 Фото: Instagram/leomessi. сristiano, mosalah.
Лионель Месси, Криштиану Роналду и Мохамед Салах отложили все свои футбольные дела и провели Рождество рядом со своими близкими, сообщает Zakon.kz.

Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси, его жена Антонелла Рокуццо, а также их трое сыновей оделись в одежду красного цвета и сфотографировались на фоне рождественской елки.

Форвард саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду в окружении своих родных выставил фотографию, где все сидят за праздничным столом.

Вингер английского "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах также выставил на обозрение семейную рождественскую фотографию.

Если Месси и Роналду сейчас находятся в отпуске, то Салах перед заключительными турами АПЛ взял паузу на пару дней отдыха.

Поздно вечером 26 декабря он снова должен выйти на поле в рамках домашнего матча против "Лестера".  На этот поединок Салах появится в ранге лучшего игрока английской Премьер-лиги нынешнего сезона.   

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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