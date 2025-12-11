#Казахстан в сравнении
Спорт

Мохамед Салах по сценарию Криштиану Роналду может перейти в "Аль-Наср"

Футбол Контракт Салах, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 10:09 Фото: Instagram/alnassr
Главный снайпер английского футбольного клуба "Ливерпуль" Мохамед Салах через месяц может стать напарником Криштиану Роналду в "Аль-Насре", сообщает Zakon.kz.

По сведениям The Telegraph, команда из Эр-Рияда начала активные пути приглашения к себе египетского вингера "мерсисайдцев".

Помимо клуба Криштиану Роналду, Салаха также хотят видеть у себя все топовые дружины саудовского чемпионата: "Аль-Хиляль", "Аль-Иттихад", "Аль-Ахли" и "Аль-Кадисия".

Все эти гранды намерены сделать официальные предложения уже в январе.

Фото: Instagram/mosalah

В этой истории можно заметить одно сходство, связанное со скандальным интервью и переходом Роналду из "МЮ" в "Аль-Наср" двухгодичной давности.

Как известно, Салах после недавнего матча в АПЛ против "Лидса" подверг критике главного тренера "Ливерпуля" Арне Слота из-за непопадания в основной состав своей команды.

Сразу за этим интервью 33-летний египтянин не попал в заявку на игру Лиги чемпионов УЕФА с "Интером".

По одной версии, ведущие клубы Саудовской Аравии хотят забрать Салаха, так как он является одним из самых известных футболистов-мусульман в мире.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Криштиану Роналду решает свою судьбу в "Аль-Насре"
05:24, 02 января 2025
Криштиану Роналду решает свою судьбу в "Аль-Насре"
Роналду вдохновлен переходом в футбольный клуб "Аль-Наср"
06:10, 31 декабря 2022
Роналду вдохновлен переходом в футбольный клуб "Аль-Наср"
Роналду продлит контракт с "Аль-Насром"
06:30, 14 января 2025
Роналду продлит контракт с "Аль-Насром"
