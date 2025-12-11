Мохамед Салах по сценарию Криштиану Роналду может перейти в "Аль-Наср"
По сведениям The Telegraph, команда из Эр-Рияда начала активные пути приглашения к себе египетского вингера "мерсисайдцев".
Помимо клуба Криштиану Роналду, Салаха также хотят видеть у себя все топовые дружины саудовского чемпионата: "Аль-Хиляль", "Аль-Иттихад", "Аль-Ахли" и "Аль-Кадисия".
Все эти гранды намерены сделать официальные предложения уже в январе.
Фото: Instagram/mosalah
В этой истории можно заметить одно сходство, связанное со скандальным интервью и переходом Роналду из "МЮ" в "Аль-Наср" двухгодичной давности.
Как известно, Салах после недавнего матча в АПЛ против "Лидса" подверг критике главного тренера "Ливерпуля" Арне Слота из-за непопадания в основной состав своей команды.
Сразу за этим интервью 33-летний египтянин не попал в заявку на игру Лиги чемпионов УЕФА с "Интером".
По одной версии, ведущие клубы Саудовской Аравии хотят забрать Салаха, так как он является одним из самых известных футболистов-мусульман в мире.