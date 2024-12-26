59-летняя бодибилдерша из Уральска сломала стереотипы о возрасте

В 59 лет Баян Давлетова вышла на сцену чемпионата по бодибилдингу и фитнесу, и зал замер. Уроженка Уральска, мама двоих детей, бабушка, этнограф, дизайнер и создатель творческих пространств, заняла второе место на Кубке Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По образованию Баян – учитель изобразительного искусства, черчения и трудового обучения на фрезерно-токарном станке. Она также психолог, этнограф. Ее научная работа – "Традиционная казахская одежда в западном регионе". Баян – дизайнер, автор более 800 сценических костюмов и учебников, а также основатель арт-пространств. Сейчас она планирует новый проект, связанный со спортом.

Фото: Баян Давлетова

Спортсменка поделилась секретом, как достичь победы всего за 11 месяцев.

"У меня с детства сколиоз левого плеча, после перенесенного ковида я стала ощущать дискомфорт в спине. Решила укрепить мышцы. А мы знаем, что мышечная сила – одно из наиболее важных физических качеств человека. Высокий уровень силовых способностей существенно улучшает качество жизни: позволяет комфортно двигаться в течение дня, выполнять бытовые задачи, а также поддерживать здоровье опорно-двигательного аппарата. Таким образом, я оказалась в фитнес-зале", – рассказывает Баян.

Опыта в спорте у женщины не было. В зал она пришла в конце января 2024 года, а ранее ограничивалась пешими прогулками, ездой на велосипеде, плаванием в бассейне. Девять лет назад она даже пробовала себя в фитбоксе. К своему первому чемпионату Баян готовилась около четырех месяцев.

Фото: Баян Давлетова

"В спорте нет возрастных ограничений. Я себя тоже не ограничиваю. Все в меру, согласно своему возрасту и физическим возможностям. В социальных сетях многие благодарят меня за мотивацию и за то, что я убрала некоторые стереотипы. Порой стереотипы содержат искаженный или подчеркнуто негативный образ объекта – тогда их называют предубеждениями или предрассудками", – заключила Баян Давлетова.

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