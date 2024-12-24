"Интер" выдал серию из 12 матчей без поражений в Серии А

Итальянский футбольный клуб "Интер" не проигрывает в Серии А уже на протяжении трех месяцев. Начиная с 22 сентября "черно-синие" одержали девять побед и три игры свели к ничьей, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 24 декабря подопечные Симоне Индзаги на "Сан-Сиро" переиграли "Комо" (2:0) в рамках 17-го тура итальянского первенства.

Победу хозяевам поля принесли точные удары Карлоса Аугусто и Тюрама.

Тем самым, "Интернационале" одержал 11-ую викторию в нынешнем чемпионате после 16 игр. Последнее поражение "нерадзурри" в Серии А зафиксировано 22 сентября, когда они уступили "Милану" (1:2).

И с того момента у действующих чемпионов Италии девять побед и три ничьих во внутреннем первенстве. За эти три месяца команда Индзаги проиграла всего лишь один раз на международной арене. Они в рамках Лиги чемпионов УЕФА не смогли одолеть "Байер" (0:1).

28 декабря "Интер" встречается на выезде с "Кальяри".