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Спорт

"Интер" выдал серию из 12 матчей без поражений в Серии А

Футбол Победа Серия А, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 11:17 Фото: Instagram/inter
Итальянский футбольный клуб "Интер" не проигрывает в Серии А уже на протяжении трех месяцев. Начиная с 22 сентября "черно-синие" одержали девять побед и три игры свели к ничьей, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 24 декабря подопечные Симоне Индзаги на "Сан-Сиро" переиграли "Комо" (2:0) в рамках 17-го тура итальянского первенства.

Победу хозяевам поля принесли точные удары Карлоса Аугусто и Тюрама.

Тем самым, "Интернационале" одержал 11-ую викторию в нынешнем чемпионате после 16 игр. Последнее поражение "нерадзурри" в Серии А зафиксировано 22 сентября, когда они уступили "Милану" (1:2). 

И с того момента у действующих чемпионов Италии девять побед и три ничьих во внутреннем первенстве. За эти три месяца команда Индзаги проиграла всего лишь один раз на международной арене. Они в рамках Лиги чемпионов УЕФА не смогли одолеть "Байер" (0:1).

28 декабря "Интер" встречается на выезде с "Кальяри".

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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