"Эвертон" на выезде забрал ценные очки у чемпиона Англии

Действующий чемпион английского первенства "Манчестер Сити" в очередной раз огорчил своих фанатов, сыграв вничью у себя дома с "Эвертоном". Команда Хосепа Гвардиолы не может победить в последних пяти матчах подряд, сообщает Zakon.kz.

26 декабря "горожане" упустили победу во встрече с "Эвертоном" (1:1) на старте 18-го тура АПЛ. Тем самым подопечные Гвардиолы не могут выиграть на протяжении пяти последних матчей подряд.

После завершения некоторых игр 18-го тура "Манчестер Сити" занимает седьмое место в таблице АПЛ, накопив 28 очков.

"Сыграли очень хорошо, создаем моменты, но пропускаем, как только соперник в первый раз подходит к нашим воротам. Поэтому продолжаем работать, очень хорошая игра против такого соперника с точки зрения атаки и обороны. Много раз били из пределов штрафной, но не смогли добиться того результата, которого хотели. Сейчас нужно восстановиться и сыграть следующий матч с наилучшим настроем". Главный тренер "Ман Сити" Хосеп Гвардиола

"Небесно-голубые" закроют первый круг английского чемпионата 29 декабря гостевым поединком против "Лестера".

Если взять статистику игр футболистов "Манчестер Сити", то они выиграли лишь один раз за последние 13 матчей игр во всех турнирах. При этом проиграли в девяти случаях и трижды сыграли вничью.

Накануне матча с "Эвертоном" звезды "Ман Сити" ночевали на базе клуба по настоянию Хосепа Гвардиолы.

