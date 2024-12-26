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Спорт

"Барыс" потерпел поражение в матче с "Сибирью"

&quot;Барыс&quot; потерпел поражение в матче с &quot;Сибирью&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 00:08 Фото: hcbarys.kz
В заключительном домашнем матче 2024 года 26 декабря астанинский клуб "Барыс" встретился с "Сибирью". Встреча в Астане завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, сообщает Zakon.kz.

"Барыс" — "Сибирь" 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

  • 0:1 – 53:52 – Широков (Яковлев, Коротков)
  • 0:2 – 56:00 – Рассказов (Кара, Белоусов)

28 декабря подопечные Галыма Мамбеталиева на выезде сыграют с "Торпедо".

Ранее сообщалось, что игрок сборной Казахстана из "Барыса" побил рекорд и может перейти в другой клуб КХЛ. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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