"Барыс" потерпел поражение в матче с "Сибирью"

Фото: hcbarys.kz

В заключительном домашнем матче 2024 года 26 декабря астанинский клуб "Барыс" встретился с "Сибирью". Встреча в Астане завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, сообщает Zakon.kz.

"Барыс" — "Сибирь" 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

0:1 – 53:52 – Широков (Яковлев, Коротков)

0:2 – 56:00 – Рассказов (Кара, Белоусов) 28 декабря подопечные Галыма Мамбеталиева на выезде сыграют с "Торпедо".

Ранее сообщалось, что игрок сборной Казахстана из "Барыса" побил рекорд и может перейти в другой клуб КХЛ.

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