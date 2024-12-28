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Спорт

Известный французский горнолыжник попал в реанимацию, получив травму на тренировке

скорая помощь, медики, врачи, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 16:52 Фото: pixabay
Французский горнолыжник Сиприен Сарразен был доставлен в больницу на вертолете после падения на тренировке перед этапом Кубка мира в итальянском Бормио, сообщает Zakon.kz.

По информации Bild 30-летний Сарразен не удержался на трассе во время второго тренировочного заезда, врезавшись в защитную сетку. После этого ему оказали помощь и эвакуировали.

Как позднее сообщила национальная федерация, у спортсмена обнаружили субдуральную гематому, он будет находиться в больнице до дальнейшего указания.

В четверг Сарразен показал лучшее время в первом тренировочном заезде в скоростном спуске. Этап Кубка мира по этой дисциплине должен пройти 28 декабря. В прошлом сезоне француз выиграл три этапа Кубка мира в скоростном спуске, в том числе в Бормио, и занял пятое место в общем зачете.

Ранее сообщалось, что король шахмат Магнус Карлсен снят с ЧМ-2024 за нарушение дресс-кода. Такое наказание к нему применили за джинсы, в которых он пришел на девятый раунд ЧМ-2024.

Андрей Дюсупов
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