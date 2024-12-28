Известный французский горнолыжник попал в реанимацию, получив травму на тренировке

Французский горнолыжник Сиприен Сарразен был доставлен в больницу на вертолете после падения на тренировке перед этапом Кубка мира в итальянском Бормио, сообщает Zakon.kz.

По информации Bild 30-летний Сарразен не удержался на трассе во время второго тренировочного заезда, врезавшись в защитную сетку. После этого ему оказали помощь и эвакуировали.

Как позднее сообщила национальная федерация, у спортсмена обнаружили субдуральную гематому, он будет находиться в больнице до дальнейшего указания.

В четверг Сарразен показал лучшее время в первом тренировочном заезде в скоростном спуске. Этап Кубка мира по этой дисциплине должен пройти 28 декабря. В прошлом сезоне француз выиграл три этапа Кубка мира в скоростном спуске, в том числе в Бормио, и занял пятое место в общем зачете.

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