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Спорт

Болгарский горнолыжник впервые выиграл этап Кубка мира за последние 45 лет

Горнолыжный спорт Золото КМ, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 17:52 Фото: Instagram/fisalpine
27-летний горнолыжник из Болгарии Альберт Попов одержал долгожданную победу для своей страны на этапе Кубка мира в Италии. Он повторил успех в своего соотечественника Петару Попангелова, который стал золотым призером в 1980 году, сообщает Zakon.kz.

Поздно вечером 8 января Альберт Попов выиграл слалом на этапе Кубка мира в знаменитом итальянском горнолыжном курорте Мадонна-ди-Кампильо. Болгарин в финальном заезде опередил швейцарца Лоика Мейара на 0,44 секунды.

Для представителей болгарской школы горнолыжного спорта это первый успех за последние 45 лет на этапах Кубка мира.

Ранее это было в прошлом веке, когда 8 января 1980 года Петар Попангелов стал победителем состязаний в слаломе, который прошел в немецком Ленгрисе.

"Мечта сбылась спустя долгое время, упорный труд и тренировки, много лет вдали от семьи. Это многое значит, победы и подиумы дают силы, чтобы продолжать двигаться вперед и сохранять мотивацию. Мой успех очень важен, и хотелось бы видеть в Болгарии больше детей на лыжах. Думаю, для них это тоже будет иметь большое значение, они начнут верить, что это возможно".Победитель Кубка мира Альберт Попов

Если Альберт Попов стал героем болгарского народа, то накануне свое имя в историю казахстанского спорта вписала фристайлистка Анастасия Городко.

Она завоевала третье "золото" на юниорских мировых первенствах за свою карьеру.   

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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