Овечкин забил 16-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ
Этот гол стал 16-м для Овечкина в нынешнем чемпионате НХЛ. Он поразил пустые ворота в гостевом поединке с "Торонто Мейпл Ливз" в рамках регулярного сезона.
Сам же матч завершился успехом столичной дружины со счетом 5:2. Решающий гол у "Вашингтона" в конце игры забил сам Овечкин. Для россиянина это была первая встреча после восстановления от травмы, из-за которой он отсутствовал на льду 40 дней.
К тому же лидер "Кэпиталз" забросил свою 869-ю карьерную шайбу в НХЛ. Сейчас 39-летний игрок занимает второе место по голам в истории Лиги, где рекордсменом является канадец Уэйн Гретцки (894).
В текущем чемпионате после 19-ти матчей Александр Овечкин накопил 26 (16+10) очков и располагается на 86-й позиции бомбардирской гонки.
Капитан "Вашингтона" получил серьезную травму 19 ноября в поединке против "Юты" и вышел из строя на целых 40 дней.