Овечкин забил 16-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ

Утром 29 декабря к матчам НХЛ после травмы вернулся знаменитый российский нападающий Александр Овечкин. Капитан "Вашингтона" не просто вернулся, а забил победную шайбу своего коллектива, сообщает Zakon.kz.

Этот гол стал 16-м для Овечкина в нынешнем чемпионате НХЛ. Он поразил пустые ворота в гостевом поединке с "Торонто Мейпл Ливз" в рамках регулярного сезона.

Сам же матч завершился успехом столичной дружины со счетом 5:2. Решающий гол у "Вашингтона" в конце игры забил сам Овечкин. Для россиянина это была первая встреча после восстановления от травмы, из-за которой он отсутствовал на льду 40 дней.

К тому же лидер "Кэпиталз" забросил свою 869-ю карьерную шайбу в НХЛ. Сейчас 39-летний игрок занимает второе место по голам в истории Лиги, где рекордсменом является канадец Уэйн Гретцки (894).

В текущем чемпионате после 19-ти матчей Александр Овечкин накопил 26 (16+10) очков и располагается на 86-й позиции бомбардирской гонки.

Капитан "Вашингтона" получил серьезную травму 19 ноября в поединке против "Юты" и вышел из строя на целых 40 дней.