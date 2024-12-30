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Спорт

Спортсмены пожаловались на ужасное состояние своих медалей из Парижа

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 08:22 Клемент Секки, фото: Instagram/clem_secchi
Французские пловцы Клемент Секки и Йоханн Ндойе-Бруар пожаловались на ужасное состояние своих бронзовых медалей Олимпийских игр 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Со слов спортсменов, спустя четыре месяца после закрытия Олимпийских игр в Париже их медали полностью потеряли первозданный вид. Эти медали они вместе завоевали в комбинированной эстафете 4x100 метров, пишет Mail Online.

Сначала Секки выставил напоказ свой потрепанный приз с подписью "крокодиловая кожа".

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 08:22

Фото: Instagram/clem_secchi

Его товарищ по команде Ндойе-Бруар в ответ выставил свою ржавую медаль с остроумным комментарием "Париж 1924".

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 08:22

Фото: Х/yohann_2911

"Это очередной удар по самолюбию организаторов Олимпийских игр 2024 года в Париже, которые были вынуждены отвечать на множество жалоб спортсменов в течение лета и пообещали заменить все поврежденные медали", – говорится в публикации.

Медали парижской Олимпиады включают в себя фрагмент Эйфелевой башни как дань уважения городу-организатору. Однако точный состав медалей различается в зависимости от Олимпиады.

Например, золотые медали в основном изготавливаются из серебра с золотым покрытием. Бронзовые медали обычно представляют собой смесь меди, цинка и олова.

"Таким образом бронза естественным образом окисляется под воздействием воздуха и влаги. Скорость деградации бронзы зависит от пропорции металлов в сплаве, хотя более дешевые металлы часто ускоряют процесс", – разместили в статье слова-утешения возмущенным призерам.

Вместе с тем стали известны имена самых богатых теннисисток мира по версии Forbes, а 17 декабря Международная федерация футбола назвала Винисиуса Жуниора лучшим футболистом 2024 года.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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