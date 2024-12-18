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Спорт

Винисиус Жуниор: Пришел, увидел, победил

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 07:10 Фото: Instagram/vinijr
Сразу после церемонии The Best футболист опубликовал откровенный пост на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

17 декабря Международная федерация футбола назвала нападающего мадридского "Реала" и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора лучшим футболистом 2024 года.

Не откладывая в долгий ящик футболист сделал откровенную публикацию.

"Пришел, увидел, победил. Сегодня я пишу тому маленькому мальчику, который наблюдал, как его кумиры поднимают этот приз. Его время пришло. Вернее, пришло мое время. Время сказать: да, я лучший игрок мира, и за это я упорно боролся".Жуниор Винисиус

Со слов футболиста он сталкивался с принижением и обесцениванием себя.

"Никто не может указывать мне, за что бороться, как себя вести", – подытожил откровение Винисиус.

16 декабря легендарный нападающий Роналдо заявил о своих руководящих амбициях.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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