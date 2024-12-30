Футболист "Барселоны" Ямаль за год подорожал на 120 млн евро
Фото: Instagram/fcbarcelona
Названы самые дорогостоящие игроки мирового футбола, где лидерами являются Эрлинг Холанд ("Ман Сити") и Винисиус Жуниор ("Реал"). Замыкает тройку данного списка Ламин Ямаль ("Барселона"), стоимость которого за последний год выросла на 120 млн евро, сообщает Zakon.kz.
Исходя из версии Transfermarkt, самая высокая рыночная стоимость у норвежца Холанда и бразильца Винисуса, за них дают по 200 млн евро.
По сравнению с октябрьским рейтингом резко подскочил в цене 17-летний талант "блауграны" – Ламин Ямаль, который подорожал на 30 миллионов. В общей сложности за него сейчас просят 180 млн евро.
Фото: Instagram/realmadrid
Вингер "Барсы" делит третье место с британцем из "Реала" – Джудом Беллингемом (180 млн). А вот еще одна суперзвезда королевского клуба Килиан Мбаппе спустился на 5-е место списка дорогих игроков с ценником в 160 млн.
Тем временем, знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду на днях получил приз лучшего бомбардира всех времен от Globe Soccer Awards.
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