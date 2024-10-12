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В мировом футболе появился еще один игрок с "ценником" в 200 млн евро

Футбол Дорогие Игроки , фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2024 10:23 Фото: Instagram/realmadrid
Популярный сайт Transfermarkt назвал самых дорогих игроков Ла Лиги, где на первом месте оказался бразилец Винисиус Жуниор, стоимость которого на футбольном рынке сейчас составляет 200 млн евро, сообщает Zakon.kz.

По обновленному рейтингу цен футболистов испанского первенства, стоимость вингера королевского клуба возросла на 20 млн, и сейчас равняется 200 млн евро. 

Тем самым, бразилец догнал Эрлинга Холанда в списке самых дорогостоящих футболистов мира на данный момент.

Футбол Дорогие Игроки , фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2024 10:23

Фото: Instagram/realmadrid

В топ-10 самых дорогих игроков Ла Лиги вошли только представители "Реала" и "Барселоны": Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе – 180 млн, Ламин Ямаль – 150 млн, Федерико Вальверде – 130 млн, Родриго – 110 млн, Орельен Тчуамени и Эдуардо Камавинга – 100 млн, Гави – 90 млн, Педри  – 80 млн.

Тем временем, 11 октября основной защитник "сливочных" Дани Карвахаль перенес операцию на колене и пропустит остаток сезона.

Несомненно, "Реал" сейчас и по бюджету и по статусу самый знаментый клуб планеты. 15-кратный победитель Лиги чемпионов УЕФА имеет самый дорогой состав в мире стоимостью в 1,7 млрд евро. 

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Реал Мадрид Лига Чемпионов УЕФА Мбаппе Килиан Джуд Беллингем 2024 год Футбол Винисиус Жуниор
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