В мировом футболе появился еще один игрок с "ценником" в 200 млн евро
По обновленному рейтингу цен футболистов испанского первенства, стоимость вингера королевского клуба возросла на 20 млн, и сейчас равняется 200 млн евро.
Тем самым, бразилец догнал Эрлинга Холанда в списке самых дорогостоящих футболистов мира на данный момент.
Фото: Instagram/realmadrid
В топ-10 самых дорогих игроков Ла Лиги вошли только представители "Реала" и "Барселоны": Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе – 180 млн, Ламин Ямаль – 150 млн, Федерико Вальверде – 130 млн, Родриго – 110 млн, Орельен Тчуамени и Эдуардо Камавинга – 100 млн, Гави – 90 млн, Педри – 80 млн.
Тем временем, 11 октября основной защитник "сливочных" Дани Карвахаль перенес операцию на колене и пропустит остаток сезона.
Несомненно, "Реал" сейчас и по бюджету и по статусу самый знаментый клуб планеты. 15-кратный победитель Лиги чемпионов УЕФА имеет самый дорогой состав в мире стоимостью в 1,7 млрд евро.