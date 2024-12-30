Экс-хоккеист "Барыса" и сборной Казахстана выбыл до конца сезона из-за травмы
Фото: hcbarys.kz
Максим Рябков, директор "Автомобилиста", рассказал о состоянии нападающего команды Кёртиса Валка, сообщает Zakon.kz.
По его словам, Кёртис Валк закончил сезон. В команде до последнего старались сохранять это в тайне.
"В Череповце, когда играли "6 на 5", он получил повреждение того же колена, что и в матче с "Барысом" в ноябре. После этого стало понятно, что без операции невозможно двигаться дальше. И московские, и немецкие специалисты оценили сроки восстановления в четыре-шесть месяцев. Умышленно не анонсировали потерю Валка, иначе усложнились бы переговоры и с клубами, и с игроками, если бы было понимание, что у нас жёсткая необходимость и жёсткий цейтнот", – говорит Рябков.
До травмы форвард выступал за казахстанский "Барыс" и сборную Казахстана.
Ранее стало известно, что хоккейный клуб "Барыс" продлил контракты с двумя казахстанскими защитниками – Саматом Данияром и Тамирланом Гайтамировым, а также с нападающим Алиханом Асетовым.
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