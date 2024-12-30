#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
523.54
546.47
4.99
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
523.54
546.47
4.99
Спорт

Экс-хоккеист "Барыса" и сборной Казахстана выбыл до конца сезона из-за травмы

Экс-игрок &quot;Барыса&quot; и сборной Казахстана выбыл до конца сезона из-за травмы, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 02:20 Фото: hcbarys.kz
Максим Рябков, директор "Автомобилиста", рассказал о состоянии нападающего команды Кёртиса Валка, сообщает Zakon.kz.

По его словам, Кёртис Валк закончил сезон. В команде до последнего старались сохранять это в тайне.

"В Череповце, когда играли "6 на 5", он получил повреждение того же колена, что и в матче с "Барысом" в ноябре. После этого стало понятно, что без операции невозможно двигаться дальше. И московские, и немецкие специалисты оценили сроки восстановления в четыре-шесть месяцев. Умышленно не анонсировали потерю Валка, иначе усложнились бы переговоры и с клубами, и с игроками, если бы было понимание, что у нас жёсткая необходимость и жёсткий цейтнот", – говорит Рябков.

До травмы форвард выступал за казахстанский "Барыс" и сборную Казахстана.

Ранее стало известно, что хоккейный клуб "Барыс" продлил контракты с двумя казахстанскими защитниками – Саматом Данияром и Тамирланом Гайтамировым, а также с нападающим Алиханом Асетовым.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
ФК "Милан" уволил главного тренера Паулу Фонсеку
Спорт
17:52, 30 декабря 2024
ФК "Милан" уволил главного тренера Паулу Фонсеку
Футболист "Барселоны" Ямаль за год подорожал на 120 млн евро
Спорт
16:56, 30 декабря 2024
Футболист "Барселоны" Ямаль за год подорожал на 120 млн евро
Самому знаменитому баскетболисту планеты исполнилось 40 лет
Спорт
15:49, 30 декабря 2024
Самому знаменитому баскетболисту планеты исполнилось 40 лет
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: