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Спорт

Легендарному Ягру выбили четыре зуба на чемпионате Чехии по хоккею

Хоккей Сломаны 4 Зуба, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 16:59 Фото: Instagram/jj68jaromirjagr
Самому возрастному из действующих хоккеистов планеты Яромиру Ягру выбили четыре зуба в матче чемпионата Чехии. Несмотря на серьезную травму, 52-летний форвард успел оформить третью передачу в текущем сезоне, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 31 декабря клуб "Кладно", за который выступает легендарный игрок, проигрывал по ходу матча со счетом 0:2 на выезде против команды "Маунтфилд".

Однако затем Ягр и его коллеги перенастроились и забили четыре шайбы в ворота соперника в заключительном периоде. Финальный свисток зафиксировал счет 4:2 в пользу "Кладно", а сам Яромир оставил на льду четыре своих зуба в одном из игровых эпизодов.

Чешский ветеран, который является еще и владельцем "Кладно", в поединке с "Маунтфилдом" сделал результативный ассист.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне Ягр сыграл 19 встреч в чешском первенстве, где набрал 6 (3+3) очков.

Если Яромир сверкает на европейской арене, то знаменитый россиянин Александр Овечкин только на днях восстановился от травмы и успешно вернулся к матчам НХЛ.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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