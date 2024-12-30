Овечкин забросил две шайбы за сутки и вернулся в топ-15 снайперов НХЛ

Один из лучших форвардов нынешнего сезона НХЛ Александр Овечкин, который вернулся на лед 29 декабря после травмы, забил уже во втором матче подряд. Благодаря этим показателям 39-летний хоккеист возвращается в список ведущих бомбардиров текущего чемпионата, сообщает Zakon.kz.

Накануне россиянин поразил ворота "Торонто", а потом в ночь на 30 декабря он огорчил вратаря "Детройта". Если в матче с "Мейпл Ливз" шайба Овечкина была победной, то в поединке с "Ред Уингз" успех была на стороне соперника.

Стоит отметить, что Александр забивает в четвертой встрече кряду, включая две игры перед травмой.

К этой минуте в активе Овечкина имеется 27 (17+10) очков после 20 матчей текущего сезона. Он располагается на 14-й строчке рейтинга снайперов, а по системе "гол+пас" капитан "Вашингтона" идет на 74-й позиции.

После трех гостевых игр столичный коллектив возвращается домой, где 31 декабря примет "Бостон".

Тем временем там же, в США, в ночь на 31 декабря стартует ЧМ-2024 по блицу. На этих соревнованиях выступит наша двукратная чемпионка мира Бибисара Асаубаева, которая накануне завершила турнир в рапиде.