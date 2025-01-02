Одноклубник Роналду перешел в клуб Лиги 1

Полузащитник "Аль-Насра" Секо Фофана стал игроком французского футбольного клуба из одноименного города "Ренна", сообщает Zakon.kz.

Контракт 29-летнего ивуарийца рассчитан до лета 2029 года.

Соответственно, Фофана перешел в "Аль-Наср" из "Ланса" в 2023 году. Он провел за саудовский клуб 19 матчей, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

В 2024 году футболист на правах аренды играл в "Аль-Иттихаде".

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 12 миллионов евро.

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду решает свою судьбу в "Аль-Насре".