"Вашингтон" с голом Овечкина по буллитам проиграл "Миннесоте" в НХЛ

Утром 3 января клуб "Вашингтон Кэпиталз" на своей арене в серии послематчевых буллитов уступил "Миннесоте" в рамках игр регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:4, сообщает Zakon.kz.

В одном из игровых эпизодов данного матча российский форвард хозяев льда Александр Овечкин сравнял счет в конце второго периода – 2:2.

В заключительном периоде команды обменялись шайбами – 3:3. Судьба поединка решилась в серии буллитов, где свою попытку не реализовал лидер "Кэпиталз", и его коллектив уступил гостям.

Тем самым капитан столичной дружины накопил в этом сезоне 28 (18+10) очков после 22-х игр. Овечкин поднялся на 12-е место в списке лучших снайперов нынешнего чемпионата.

А за всю карьеру в НХЛ он забил 877-й гол и до рекорда великого канадца Уэйна Гретцки (894) ему осталось забросить 23 шайбы.

Несмотря на поражение, "Вашингтон" все еще лидирует в Восточной конференции, набрав 53 очка.

Между тем накануне вечером Казахстан проиграл Германии и покинул элитный дивизион молодежного ЧМ-2025 по хоккею.

