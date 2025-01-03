"Вашингтон" с голом Овечкина по буллитам проиграл "Миннесоте" в НХЛ
В одном из игровых эпизодов данного матча российский форвард хозяев льда Александр Овечкин сравнял счет в конце второго периода – 2:2.
В заключительном периоде команды обменялись шайбами – 3:3. Судьба поединка решилась в серии буллитов, где свою попытку не реализовал лидер "Кэпиталз", и его коллектив уступил гостям.
Тем самым капитан столичной дружины накопил в этом сезоне 28 (18+10) очков после 22-х игр. Овечкин поднялся на 12-е место в списке лучших снайперов нынешнего чемпионата.
А за всю карьеру в НХЛ он забил 877-й гол и до рекорда великого канадца Уэйна Гретцки (894) ему осталось забросить 23 шайбы.
Несмотря на поражение, "Вашингтон" все еще лидирует в Восточной конференции, набрав 53 очка.
Между тем накануне вечером Казахстан проиграл Германии и покинул элитный дивизион молодежного ЧМ-2025 по хоккею.