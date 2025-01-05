#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
525.11
546.74
4.88
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
525.11
546.74
4.88
Спорт

Войцех Щенсны добился победы в дебютном матче за "Барселону"

Футбол Дебют Барселоны, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 11:43 Фото: Instagram/fcbarcelona
Поздно вечером 5 января впервые за последние три месяца в стартовом составе каталонской команды на поле появился 34-летний польский голкипер Войцех Щенсны, сообщает Zakon.kz.

Вратарь вышел на свой дебютный матч против "Барбастро" в рамках 1/16 финала Кубка Испании. Это была его первая официальная игра за каталонский коллектив, где он отпраздновал успех со счетом 4:0.

В прошедшем кубковом противостоянии главной звездой стал соотечественник Щенсны – нападающий Роберт Левандовски, который явился автором дубля.

Для знаменитого форварда "сине-гранатовых" это был 25-й матч во всех турнирах текущего сезона, где он забил 25 голов и отдал два паса. 

Что касается Войцеха Щенсны, то вратарь ждал своего выхода на поле три месяца, после того как подписал контракт с "Барсой" в октябре 2024 года, возобновив карьеру. 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Поделиться новостью
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: