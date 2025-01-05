Войцех Щенсны добился победы в дебютном матче за "Барселону"

Поздно вечером 5 января впервые за последние три месяца в стартовом составе каталонской команды на поле появился 34-летний польский голкипер Войцех Щенсны, сообщает Zakon.kz.

Вратарь вышел на свой дебютный матч против "Барбастро" в рамках 1/16 финала Кубка Испании. Это была его первая официальная игра за каталонский коллектив, где он отпраздновал успех со счетом 4:0.

В прошедшем кубковом противостоянии главной звездой стал соотечественник Щенсны – нападающий Роберт Левандовски, который явился автором дубля.

Для знаменитого форварда "сине-гранатовых" это был 25-й матч во всех турнирах текущего сезона, где он забил 25 голов и отдал два паса.

Что касается Войцеха Щенсны, то вратарь ждал своего выхода на поле три месяца, после того как подписал контракт с "Барсой" в октябре 2024 года, возобновив карьеру.