Основной вратарь "Барселоны" уснул и лишился места в полуфинале Суперкубка

Запасной голкипер каталонской "Барселоны" Войчех Щенсны вышел в стартовом составе на матч с "Атлетиком" в рамках первого полуфинала Суперкубка Испании. Поляк заменил первого номера Иньяки Пенью, который был наказан за опоздание на тренировку, сообщает Zakon.kz.

По сведениям Marca, решение о замене основного вратаря на запасного было принято главным тренером каталонского коллектива Ханси-Дитер Фликом.

Немецкий специалист подобным образом наказал первого номера "блауграны" Иньяки Пенью за то, что тот опоздал на утреннюю тренировку команды.

Фото: Instagram/fcbarcelona

При очной беседе тренера и 25-летнего вратаря последний рассказал, что ошибся с расписанием и заснул. Но эти доводы не сыграли свою роль и строгий Флик не включил испанского голкипера в стартовый состав "сине-гранатовых" против "Атлетика".

Заменивший Пенью польский вратарь Войцех Щенсны сыграл достойно, отработав второй матч на ноль.

Ранее он оставил свои ворота сухими после дебюта против "Барбастро" (4:0) в Кубке Испании.