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Спорт

Основной вратарь "Барселоны" уснул и лишился места в полуфинале Суперкубка

Футбол Замена Щенсны, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 13:20 Фото: Instagram/inakipenya
Запасной голкипер каталонской "Барселоны" Войчех Щенсны вышел в стартовом составе на матч с "Атлетиком" в рамках первого полуфинала Суперкубка Испании. Поляк заменил первого номера Иньяки Пенью, который был наказан за опоздание на тренировку, сообщает Zakon.kz.

По сведениям Marca, решение о замене основного вратаря на запасного было принято главным тренером каталонского коллектива Ханси-Дитер Фликом.

Немецкий специалист подобным образом наказал первого номера "блауграны" Иньяки Пенью за то, что тот опоздал на утреннюю тренировку команды.

Футбол Наказание Голкипера, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 13:20

Фото: Instagram/fcbarcelona

При очной беседе тренера и 25-летнего вратаря последний рассказал, что ошибся с расписанием и заснул. Но эти доводы не сыграли свою роль и строгий Флик не включил испанского голкипера в стартовый состав "сине-гранатовых" против "Атлетика".

Заменивший Пенью польский вратарь Войцех Щенсны сыграл достойно, отработав второй матч на ноль. 

Ранее он оставил свои ворота сухими после дебюта против "Барбастро" (4:0) в Кубке Испании.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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