Казахстанка завоевала "золото" на этапе Кубка мира по фехтованию в ОАЭ
Фото: olympic.kz/Нургали Жумагазы
Представительница команды Казахстана по фехтованию на рапирах София Актаева 4 января завоевала золотую медаль этапа Кубка мира среди юниоров в Фуджейре (ОАЭ), сообщает Zakon.kz.
По информации Национального олимпийского комитета РК, в финале казахстанская спортсменка оказалась сильнее Яжихэ Тэ, которая представляла Китай.
Противостояние завершилось со счетом 15:13 в пользу Актаевой.
Ранее стало известно о другой новости из мира спорта. Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" заинтересовался вингером казахстанской "Астаны" Усманом Камара.
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