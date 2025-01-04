Казахстанка завоевала "золото" на этапе Кубка мира по фехтованию в ОАЭ

Фото: olympic.kz/Нургали Жумагазы

Представительница команды Казахстана по фехтованию на рапирах София Актаева 4 января завоевала золотую медаль этапа Кубка мира среди юниоров в Фуджейре (ОАЭ), сообщает Zakon.kz.

По информации Национального олимпийского комитета РК, в финале казахстанская спортсменка оказалась сильнее Яжихэ Тэ, которая представляла Китай. Противостояние завершилось со счетом 15:13 в пользу Актаевой. Ранее стало известно о другой новости из мира спорта. Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" заинтересовался вингером казахстанской "Астаны" Усманом Камара.

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