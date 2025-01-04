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Спорт

Казахстанка завоевала "золото" на этапе Кубка мира по фехтованию в ОАЭ

Казахстанка завоевала &quot;золото&quot; на этапе Кубка мира по фехтованию в ОАЭ, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2025 20:41 Фото: olympic.kz/Нургали Жумагазы
Представительница команды Казахстана по фехтованию на рапирах София Актаева 4 января завоевала золотую медаль этапа Кубка мира среди юниоров в Фуджейре (ОАЭ), сообщает Zakon.kz.

По информации Национального олимпийского комитета РК, в финале казахстанская спортсменка оказалась сильнее Яжихэ Тэ, которая представляла Китай. 

Противостояние завершилось со счетом 15:13 в пользу Актаевой.

Ранее стало известно о другой новости из мира спорта. Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" заинтересовался вингером казахстанской "Астаны" Усманом Камара. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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