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Спорт

"Манчестер Юнайтед" сумел отобрать очки на выезде у "Ливерпуля"

Футбол Ничья АПЛ, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 09:58 Фото: Instagram/liverpoolfc
Поздно вечером 5 января в рамках игр АПЛ состоялся центральный поединок 20-го тура, где лидер турнирной таблицы "Ливерпуль" не удержал победный счет в домашнем противостоянии с "Манчестер Юнайтед" – 2:2, сообщает Zakon.kz.

Соперничество между "красными" и "манкунианцами" известно как северо-западное дерби. Это одно из самых значительных футбольных противостояний в британском и мировом клубном футболе.

Оба клуба являются наиболее успешными в истории английского футбола, выиграв в совокупности более 130 трофеев.

И очередной матч этих команд ожидался с большим нетерпением, где у всех был большой вопрос, сможет ли "МЮ" остановить несокрушимый поезд из Ливерпуля. 

Поединок удался на славу, гости повели в счете благодаря своему защитнику Лисандро Мартинесу. Спустя мгновение Коди Гакпо сравнял результат, а вскоре египетский вингер "красных" Мохамед Салах реализовал пенальти и вывел свою команду вперед.

За 10 минут до финального свистка Амад Диалло вырвал ничью для гостей – 2:2.

После встреч второго игрового дня 20-го тура АПЛ команда Арне Слота все еще находится на вершине таблицы, набрав 46 очков. 

Как известно, старт второго круга английской Премьер-лиги прошел 4 января, тогда "Манчестер Сити" разгромил "Вест Хэм" (4:1).  

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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