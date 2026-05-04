Спорт

"МЮ" победил "Ливерпуль" и получил место в Лиге чемпионов УЕФА

Футбол Победа Ливерпуль , фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2026 10:08 Фото: Instagram/manutd
Вечером 3 мая в английском футбольном чемпионате прошло одно из легендарных сражений, где "Манчестер Юнайтед" дома вырвал победу у "Ливерпуля" со счетом 3:2 в рамках игр 35-го тура, сообщает Zakon.kz.

Благодаря этому успеху "манкунианцы" спустя два года возвращаются в Лигу чемпионов УЕФА.

В поединке с "красными" хозяева поля очень резво начали игру и уже к 15-й минуте вели с преимуществом в два мяча, когда отличились Матеус Кунья и Беньямин Шешко.

Однако после перерыва "красные дьяволы" вмиг потеряли свой запас. Сначала Доминик Собослаи отыграл один гол, а затем Коди Гакпо восстановил равновесие.

И все же аура "Олд Траффорд" сыграла свою роль, Кобби Майну подарил своим коллегам столь ценную победу – 3:2.

Тем самым "МЮ" одержал третью победу подряд в АПЛ и с активом в 64 очка идет на третьей строчке турнирной таблицы.

Подопечные Майкла Кэррика гарантировали себе место в топ-5 по итогам сезона, а заодно и участие в розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА-2026/27 .

"Во многих эпизодах действовали очень хорошо. Игра перевернулась с ног на голову после перерыва. Вырвать победу в конце и увидеть, как стадион загорается, – это нечто особенное. Возвращение в Лигу чемпионов тоже здорово. Конечно, мы хотим большего. В этой команде такой дух, о каком можно только мечтать. Достичь цели, когда у тебя столько матчей в запасе, это настоящее достижение, и мы хотим продолжать движение вперед. Все идет хорошо, доволен нашим положением, посмотрим, что будет дальше". Главный тренер "МЮ" Майкл Кэррик

Стоит подчеркнуть, что с приходом Кэррика в январе этого года "Юнайтед" победил все топ-клубы в рамках игр АПЛ.

По очереди были обыграны "Манчестер Сити" (2:0), "Арсенал" (3:2), "Астон Вилла" (3:1), "Челси" (1:0) и вот теперь "Ливерпуль".

28 апреля "Манчестер Юнайтед" дома переиграл "Брентфорд" со счетом 2:1, где решающий мяч на свой счет записал главный снайпер хозяев – Беньямин Шешко.

