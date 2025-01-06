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Спорт

ПСЖ в рекордный 13-й раз стал победителем Суперкубка Франции

Футбол Суперкубок Франции, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 11:16 Фото: Instagram/psg
Футболисты Пари Сен-Жермена выиграли Суперкубок Франции в 10-й раз за последние 11 лет. Для "парижан" это 13-ая победа в данном турнире, что является рекордом французского футбола, сообщает Zakon.kz.

В поединке за Суперкубок Франции команда Луиса Энрике переиграла "Монако" со счетом 1:0 благодаря голу на 92-ой минуте вингера Усмана Дембеле.

Тем самым ПСЖ завоевал Суперкубок Франции в 13-й раз за всю свою историю и стал рекордсменом турнира по количеству трофеев. У "Лиона" таких титулов восемь, по пять имеют "Реймс" и "Сент-Этьен".

Если французы уже определили обладателя своего Суперкубка, то судьба данного трофея в итальянском футболе станет известна в ночь на 7 января. Титул на поле в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) разыграют "Интер" и "Милан".

Между тем в прошедшие выходные "Наполи" победил "Фиорентину" и стал новым лидером Серии А.   

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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