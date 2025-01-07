В Германии лыжнице подарили шампунь вместо денег

На соревнованиях летающих лыжниц в немецком Гармиш-Партенкирхене победительнице квалификации Селине Фрайтаг подарили вместо денег гигиенический набор, сообщает Zakon.kz.

По данным BR24, двукратная чемпионка мира Фрайтаг пожаловалась, что мужчинам за победу в квалификации полагается почти 3,2 тыс. евро, в то время как ей дали сумку с гелем для душа, шампунем и четырьмя полотенцами. Такое отношение спортсменка откровенно назвала гендерным неравенством.

Соревнования проходили в рамках Тура двух ночей. Это аналог Турне четырех трамплинов у мужчин.

Фото: Instagram/freitagselina

Рейс-директор Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) Сандро Пертиле заверил, что в организации "знают о неравенстве" в прыжках на лыжах с трамплина и хотят его ликвидировать.

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