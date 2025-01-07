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Спорт

В Германии лыжнице подарили шампунь вместо денег

Германия, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 07:50 Фото: Instagram/freitagselina
На соревнованиях летающих лыжниц в немецком Гармиш-Партенкирхене победительнице квалификации Селине Фрайтаг подарили вместо денег гигиенический набор, сообщает Zakon.kz.

По данным BR24, двукратная чемпионка мира Фрайтаг пожаловалась, что мужчинам за победу в квалификации полагается почти 3,2 тыс. евро, в то время как ей дали сумку с гелем для душа, шампунем и четырьмя полотенцами. Такое отношение спортсменка откровенно назвала гендерным неравенством.

Соревнования проходили в рамках Тура двух ночей. Это аналог Турне четырех трамплинов у мужчин.

Германия, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 07:50

Фото: Instagram/freitagselina

Рейс-директор Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) Сандро Пертиле заверил, что в организации "знают о неравенстве" в прыжках на лыжах с трамплина и хотят его ликвидировать.

А третья ракетка мира в парном разряде, победительница трех турниров "Большого шлема" и призер Олимпиады в Париже Габриэла Дабровски рассказала о лечении от рака молочной железы.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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