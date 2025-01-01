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Все о теннисе

Финалистка Уимблдона рассказала о своем страшном диагнозе

Онкология, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 06:44 Фото: Instagram/gabydabrowski
Третья ракетка мира в парном разряде, победительница трех турниров "Большого шлема" и призер Олимпиады в Париже Габриэла Дабровски 31 декабря рассказала о своей болезни, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram спортсменка призналась, что играла весь прошедший сезон, проходя лечение от рака молочной железы. По признанию 32-летней теннисистки, ей диагностировали онкологическое заболевание еще в апреле, но она держала все в секрете.

"Я знаю, что для многих это станет шоком, но я в порядке, и со мной все будет в порядке. Ранняя диагностика спасает жизни", – написала Дабровски.

Дабровски не играла в апреле и мае, но вернулась в июне, выиграв в Ноттингеме первый в сезоне турнир в паре с новозеландкой Эрин Рутлифф. Она отложила лечение, чтобы принять участие в Уимблдоне, где они с Рутлифф дошли до финала, и в Олимпиаде. В Париже Дабровски завоевала бронзу в миксте с Феликсом Оже-Альяссимом.

В ноябре канадка и Рутлифф завершили сезон победой на Итоговом турнире WTA.

Теннис, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 06:44

Фото: Instagram/gabydabrowski

"Почему я рассказываю свою историю сейчас? Долгое время я не была готова подвергать себя возможному вниманию и вопросам. Я хотела разобраться во всем в частном порядке, посвятив в это только самых близких мне людей. Было так много неизвестного, и так много нужно было узнать и исследовать. Сейчас я лучше понимаю свое лечение, побочные эффекты и то, как с ними справляться", – написала Дабровски.

Канадская теннисистка за свою карьеру выиграла 17 турниров WTA в парном разряде, в том числе US Open в 2023 году. В миксте она побеждала на Australian Open в 2018 году и "Ролан Гаррос" в 2017.

А вот ее коллеги-спортсмены, впервые в истории FIDE, разделили первое место на двоих.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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