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Спорт

Красные шорты перестали помогать в схватках борцам и боксерам – исследование

бокс, ринг, спорт, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 10:36 Фото: pixabay
Международная группа ученых из Великобритании и Нидерландов установила, что униформа красного цвета перестала давать преимущество в спортивных поединках, сообщает Zakon.kz

Исследование опубликовали в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

"В 2005 году специалисты Даремского университета в Великобритании выяснили, что ношение красного повышает шансы на победу в боевых видах спорта. Новое исследование рассматривало гораздо большее количество турниров и проверяло, дает ли ношение красного цвета конкурентное преимущество спортсменам", – говорится в описании к исследованию.

Основное внимание при анализе уделили видам спорта с близким контактом, включая бокс, тхэквондо и борьбу. Для каждого поединка была назначена форма красного или синего цвета.

Оценив более 6500 индивидуальных результатов соревнований, команда сосредоточилась на близких поединках с небольшой разницей в очках.

"До 2005 года, когда было опубликовано оригинальное исследование, у красной одежды было некоторое преимущество: 56% побед среди близких по силам соперников достались спортсмену в красном. Однако более поздние данные до 2020 года показывают, что преимущество исчезло. Команда предполагает, что за этим могут стоять изменения правил и технологии, устраняющие предвзятость судей", – говорится в публикации.

Ученые считают, что одной из причин преимущества красных, по-видимому, была предвзятость в восприятии судей. До 2005 года судьи в единоборствах играли более важную роль в назначении очков. Сегодня подсчет очков все больше поддерживается технологиями.

Помимо технологических достижений, уточнение правил в последние годы означает, что остается меньше возможностей для интерпретации при начислении очков.

Наконец, осознание первоначального преимущества красного цвета могло снизить его силу за годы, прошедшие с момента проведения первого исследования.

Ранее стало известно, что семикратная олимпийская чемпионка и 23-кратная победительница мировых первенств Симона Байлс объявлена лучшим спортсменом 2024 года.

Андрей Дюсупов
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