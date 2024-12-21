Казахстанские прыгуны с трамплина преодолели квалификацию на ЭКМ в Энгельберге

20 декабря прошла квалификация ЭКМ по прыжкам с трамплина среди мужчин в Энгельберге (Швейцария), сообщает Zakon.kz.

В квалификации приняли участие два казахстанских спортсмена – Илья Мизерных и Данил Васильев.

Оба прыгуна прошли квалификацию. Мизерных стал 34-м (143.3), а Васильев – 49-м (131.7).

При этом квалификацию выиграл австрийский прыгун на лыжах с трамплина Даниэль Чофениг.

Вторым стал Йоханн Андре Форфанг (Норвегия), а тройку замкнул американец Кевин Бикнер.

Ранее выяснилось, что казахстанский боксер заполучил новый титул в битве против аргентинца.

