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Спорт

Казахстанские прыгуны с трамплина преодолели квалификацию на ЭКМ в Энгельберге

Казахстанские прыгуны с трамплина преодолели квалификацию на ЭКМ в Энгельберге, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2024 07:58 Фото: пресс-служба НОК РК
20 декабря прошла квалификация ЭКМ по прыжкам с трамплина среди мужчин в Энгельберге (Швейцария), сообщает Zakon.kz.

В квалификации приняли участие два казахстанских спортсмена – Илья Мизерных и Данил Васильев.

Оба прыгуна прошли квалификацию. Мизерных стал 34-м (143.3), а Васильев – 49-м (131.7).

При этом квалификацию выиграл австрийский прыгун на лыжах с трамплина Даниэль Чофениг.

Вторым стал Йоханн Андре Форфанг (Норвегия), а тройку замкнул американец Кевин Бикнер.

Ранее выяснилось, что казахстанский боксер заполучил новый титул в битве против аргентинца.

Аксинья Титова
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