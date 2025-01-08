Известный казахстанский полузащитник завершил карьеру и стал тренером

Самый возрастной игрок КПЛ Руслан Сахалбаев завершил карьеру футболиста, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, 40-летний футболист вошел в тренерский штаб "Кайсара" во главе с Виктором Кумыковым.

Свою карьеру Сахалбаев начал в 2002 году в составе "Кайрата". Помимо "Кайрата" в КПЛ футболист выступал за "Атырау", "Мегаспорт", "Локомотив", "Актобе", "Спартак", "Окжетпес", "Каспий" и "Кайсар".

Всего в Премьер-лиге Руслан провел 280 матчей, в которых забил 19 мячей.

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