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Спорт

Известный казахстанский полузащитник завершил карьеру и стал тренером

Известный казахстанский полузащитник завершил карьеру и стал тренером, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 05:59 Фото: официальный сайт ФК "Каспий"
Самый возрастной игрок КПЛ Руслан Сахалбаев завершил карьеру футболиста, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, 40-летний футболист вошел в тренерский штаб "Кайсара" во главе с Виктором Кумыковым.

Свою карьеру Сахалбаев начал в 2002 году в составе "Кайрата". Помимо "Кайрата" в КПЛ футболист выступал за "Атырау", "Мегаспорт", "Локомотив", "Актобе", "Спартак", "Окжетпес", "Каспий" и "Кайсар".

Всего в Премьер-лиге Руслан провел 280 матчей, в которых забил 19 мячей.

Ранее выяснилось, что Илон Маск хочет приобрести клуб АПЛ.

Аксинья Титова
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