Спустя 14 лет: бессменный тренер сборной Франции по футболу покидает пост

Тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам покидает пост, сообщает Zakon.kz.

Об отставке Дешама сообщила Федерация футбола Франции.

"Федерация футбола Франции выражает признательность и благодарность главному тренеру национальной сборной Дидье Дешаму за исключительную работу, проделанную им на этом посту с 2012 года. Уходя всего через несколько дней с поста тренера сборной Франции, Дидье Дешам завершает четверть века исключительной преданности делу и французскому футболу. Бывают карьеры, которые навсегда оставляют след в истории организации и страны. Дидье Дешам воплощал в себе строгость, дисциплину, чувство единства и любовь к синей футболке. Под его руководством в течение четырнадцати лет сборная Франции восстанавливала доверие, уважение и любовь, оставаясь на самом высоком уровне в мире, выиграв чемпионат мира 2018 года, Лигу наций 2021 года и выйдя в несколько крупных финалов, при этом сохраняя беспрецедентную стабильность", – говорится в сообщении.

В федерации отметили, что, помимо 185 сыгранных матчей и 120 побед, Дидье Дешам передал культуру результативности и ответственности, которая останется эталоном для будущих поколений.

"Он способствовал появлению многочисленных игроков международного уровня, объединил несколько команд на основе твердых ценностей и помог укрепить уникальную связь между французским народом и национальной сборной. Капитан команды, выигравшей чемпионат мира 1998 года и чемпионат Европы 2000 года, а затем тренер, выигравший чемпионат мира двадцать лет спустя, Дидье Дешам занимает особое место в истории французского футбола. Немногие отдали столько сил синей футболке сначала как игрок, а затем как тренер. Федерация и ее сотрудники отдают дань уважения его готовности и преданности. Его след останется неизгладимым как в Клерфонтене, так и в сердцах миллионов болельщиков и волонтеров, которых он никогда не забывал. Французская футбольная федерация выражает ему свою безграничную благодарность. Спасибо, Дидье!" – заключили в футбольной федерации.

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