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Спорт

Спустя 14 лет: бессменный тренер сборной Франции по футболу покидает пост

футбол, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2026 13:47 Фото: magnific
Тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам покидает пост, сообщает Zakon.kz.

Об отставке Дешама сообщила Федерация футбола Франции.

"Федерация футбола Франции выражает признательность и благодарность главному тренеру национальной сборной Дидье Дешаму за исключительную работу, проделанную им на этом посту с 2012 года. Уходя всего через несколько дней с поста тренера сборной Франции, Дидье Дешам завершает четверть века исключительной преданности делу и французскому футболу. Бывают карьеры, которые навсегда оставляют след в истории организации и страны. Дидье Дешам воплощал в себе строгость, дисциплину, чувство единства и любовь к синей футболке. Под его руководством в течение четырнадцати лет сборная Франции восстанавливала доверие, уважение и любовь, оставаясь на самом высоком уровне в мире, выиграв чемпионат мира 2018 года, Лигу наций 2021 года и выйдя в несколько крупных финалов, при этом сохраняя беспрецедентную стабильность", – говорится в сообщении.

В федерации отметили, что, помимо 185 сыгранных матчей и 120 побед, Дидье Дешам передал культуру результативности и ответственности, которая останется эталоном для будущих поколений.

"Он способствовал появлению многочисленных игроков международного уровня, объединил несколько команд на основе твердых ценностей и помог укрепить уникальную связь между французским народом и национальной сборной. Капитан команды, выигравшей чемпионат мира 1998 года и чемпионат Европы 2000 года, а затем тренер, выигравший чемпионат мира двадцать лет спустя, Дидье Дешам занимает особое место в истории французского футбола. Немногие отдали столько сил синей футболке сначала как игрок, а затем как тренер. Федерация и ее сотрудники отдают дань уважения его готовности и преданности. Его след останется неизгладимым как в Клерфонтене, так и в сердцах миллионов болельщиков и волонтеров, которых он никогда не забывал. Французская футбольная федерация выражает ему свою безграничную благодарность. Спасибо, Дидье!" – заключили в футбольной федерации.

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