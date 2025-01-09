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Спорт

Дубль Дюбуа принес "Вашингтону" тяжелую победу в матче НХЛ

Хоккей Победа Ванкувер, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 09:31 Фото: Instagram/capitals
Утром 9 января клуб "Вашингтон Кэпиталз" в домашнем поединке регулярного чемпионата НХЛ принимал "Ванкувер Кэнакс" и одержал победу в овертайме со счетом 2:1 благодаря двум шайбам своего форварда Пьер-Люк Дюбуа, сообщает Zakon.kz.

26-летний канадец открыл счет в данном противостоянии за 33 секунды до конца первого периода.

Аналогичная ситуация повторилась на исходе второй 20-минутки, когда большинство реализовал игрок гостевой команды Конор Гарланд.

Судьба матча решилась в овертайме, где Пьер-Люк Дюбуа оформил дубль и добыл важную победу для хозяев льда – 2:1.

На встречу с "Ванкувером" своих коллег вывел капитан "столичных" Александр Овечкин, который провел на льду 17 минут и 55 секунд, но не отличился результативными действиями.

"Вашингтон" после 23-й игры в сезоне набрал 58 очков и по-прежнему лидирует в Восточной конференции. А в общей таблице НХЛ команда Овечкина поднялась на вторую строчку, уступая всего лишь один балл "Вегасу".

Пока за океаном полным ходом идут матчи регулярного чемпионата лучшей хоккейной лиги мира, казахстанские студенты-спортсмены готовы стартовать на Всемирной Универсиаде в Милане (Италия). 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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