Дубль Дюбуа принес "Вашингтону" тяжелую победу в матче НХЛ
26-летний канадец открыл счет в данном противостоянии за 33 секунды до конца первого периода.
Аналогичная ситуация повторилась на исходе второй 20-минутки, когда большинство реализовал игрок гостевой команды Конор Гарланд.
Судьба матча решилась в овертайме, где Пьер-Люк Дюбуа оформил дубль и добыл важную победу для хозяев льда – 2:1.
На встречу с "Ванкувером" своих коллег вывел капитан "столичных" Александр Овечкин, который провел на льду 17 минут и 55 секунд, но не отличился результативными действиями.
"Вашингтон" после 23-й игры в сезоне набрал 58 очков и по-прежнему лидирует в Восточной конференции. А в общей таблице НХЛ команда Овечкина поднялась на вторую строчку, уступая всего лишь один балл "Вегасу".
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