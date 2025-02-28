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Спорт

Роналду уступил первенство среди самых привлекательных футболистов мира

Футбол Сексуальный Игрок, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 14:20 Фото: Instagram/alnassr
В ходе опроса около 2500 британских болельщиков был назван самый сексуальный футболист планеты. Англичане на первое место поставили хавбека лондонского "Челси" Коула Палмера, сообщает Zakon.kz.

Что интересно, лидер многочисленных рейтингов и рекордов португалец Криштиану Роналду не попал в призовую тройку и даже в топ-5 самых сексуальных футболистов мира.

Как информирует Dayli mail, при опросе учитывались такие факторы, как телосложение, харизма и личный стиль игрока.

Футбол Сексуальный Игрок, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 14:20

Фото: Instagram/colepalmer10

Исходя из этого расклада, 22-летний полузащитник "аристократов" Коул Палмер набрал 19% голосов и оказался на вершине опроса.

Далее следуют:

2. Джуд Беллингем ("Реал") – 17%.

3. Джек Грилиш ("Манчестер Сити") – 15%.

4. Деклан Райс ("Арсенал") – 12%.

5. Трент Александер-Арнолд ("Ливерпуль") – 10%.

Футбол Сексуальный Игрок, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 14:20

Фото: Instagram/Bukayosaka87

6. Букайо Сака ("Арсенал") – 8%.

7. Маркус Рэшфорд ("МЮ") – 7%.

8. Криштиану Роналду ("Аль-Наср") – 6%.

9. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") – 4%.

10. Килиан Мбаппе ("Реал") – 2%.

Криштиану Роналду, который недавно отметил 40-летие, особо не огорчается от успехов коллег и недавно назвал себя лучшим игроком в истории мирового футбола.   

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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