Роналду уступил первенство среди самых привлекательных футболистов мира
Что интересно, лидер многочисленных рейтингов и рекордов португалец Криштиану Роналду не попал в призовую тройку и даже в топ-5 самых сексуальных футболистов мира.
Как информирует Dayli mail, при опросе учитывались такие факторы, как телосложение, харизма и личный стиль игрока.
Фото: Instagram/colepalmer10
Исходя из этого расклада, 22-летний полузащитник "аристократов" Коул Палмер набрал 19% голосов и оказался на вершине опроса.
Далее следуют:
2. Джуд Беллингем ("Реал") – 17%.
3. Джек Грилиш ("Манчестер Сити") – 15%.
4. Деклан Райс ("Арсенал") – 12%.
5. Трент Александер-Арнолд ("Ливерпуль") – 10%.
Фото: Instagram/Bukayosaka87
6. Букайо Сака ("Арсенал") – 8%.
7. Маркус Рэшфорд ("МЮ") – 7%.
8. Криштиану Роналду ("Аль-Наср") – 6%.
9. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") – 4%.
10. Килиан Мбаппе ("Реал") – 2%.
Криштиану Роналду, который недавно отметил 40-летие, особо не огорчается от успехов коллег и недавно назвал себя лучшим игроком в истории мирового футбола.