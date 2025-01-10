Китайский баскетболист пригласил девушку в общежитие, спрятав ее в чемодане

Игрок китайского баскетбольного клуба "Гуанчжоу" отстранен от соревнований за то, что накануне игры тайком пронес свою девушку в номер командного общежития, спрятав ее в чемодане, сообщает Zakon.kz.

Как пишет VN Express, защитник "Гуанчжоу Лонг-Лайонс" Чжан Синлян наказан клубом за этот поступок накануне игры против "Циндао".

По договору, клуб запрещает игрокам приглашать гостей в общежитие перед матчем. Однако 20-летний баскетболист и его девушка проигнорировали это правило.

Фото: pixabay

Никто бы не заметил этой хитрости молодых людей, если бы девушка не выставила пост в местных соцсетях Weibo. Студентка опубликовала свою фотографию в чемодане вместе с листами домашнего задания, где она написала, что парень пронес ее в отель перед игрой и не спал всю ночь, помогая в учебе.

Как выяснилось, девушка Чжана, студентка факультета искусств, якобы испытывала трудности в университете и провалила несколько экзаменов.

Пока Синлян помогал своей возлюбленной, ведущие студенты-спортсмены прибывают в Италию, где 11 января стартуют предварительные состязания зимней Всемирной Универсиады, где примут участие 103 представителя казахстанской сборной.