"Байер" обыграл "Боруссию" и одержал девятую победу подряд

В ночь на 11 января футбольный клуб "Байер" в гостях обыграл "Боруссию" (3:2) в рамках 16-го тура Бундеслиги. Для "фармацевтов" это была девятая победа кряду на турнирах разного уровня, сообщает Zakon.kz.

За эти последние девять встреч команда Хаби Алонсо забила в ворота соперников 26 мячей, пропустив в свои только семь.

В противостоянии с "Боруссией" гости уверенно начали поединок, трижды поразив оборону хозяев поля уже к 19-й минуте. При этом чешский форвард "Байера" Патрик Шик оформил дубль.

"Аптекари" открыли счет сразу на первой минуте матча, когда отличился их вингер Натан Телла. Несмотря на два гола в исполнении Гиттенса и Гирасси, "Боруссия" все же отдала победу сопернику – 2:3.

Тем самым команда Алонса добилась девятого успеха подряд, что позволило им набрать 35 очков в турнирной таблице Бундеслиги. "Байер" отстает от лидера "Баварии" на один балл, у мюнхенского клуба имеется игра в запасе, которую они сыграют вечером 11 января.

Между тем болельщики мирового футбола с нетерпением ждут начала очередного "Эль-класико". В ночь на 13 января состоится финальная битва Суперкубка Испании между "Реалом" и "Барселоной", начало – в 00:00 по казахстанскому времени.