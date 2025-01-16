"Атлетико" выиграл 15-й матч подряд и улучшил свой рекорд

Мадридский футбольный клуб "Атлетико" довел свою победную серию до 15-ти игр подряд, что является новым рекордом "матрасников" в истории клуба, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 16 января команда Диего Симеоне разгромила на выезде "Эльче" (4:0) по итогам матча 1/8 финала Кубка Испании.

Мадридская дружина повела в счете уже на девятой минуте, когда отличился Александр Сёрлот. Он же в первом тайме упрочил преимущество гостей, забив с пенальти.

После перерыва Родриго Рикельме и Хулиан Альварес закрепили успех "Атлетико" – 4:0.

В итоге подопечные Симеоне выиграли 15-й матч кряду, начиная с 31 октября 2024 года, включая турниры различного ранга. Плюс к этому, "матрасники" пробились в 1/4 финала Кубка Испании.

Вдобавок ко всему, "Атлетико" на днях с рекордным достижением закрыл первый круг Ла Лиги.

