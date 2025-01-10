Роналду отметился взятием ворот в 24-й год профессиональной карьеры
Поздно вечером 9 января капитан "Аль-Насра" успешно реализовал пенальти в ворота "Аль-Охдуда", а его команда выиграла матч со счетом 3:1 в рамках чемпионата Саудовской Аравии.
Это была первая игра Роналду в 2025-м году, где он принес победу своему коллективу.
Криштиану свой первый гол в профессиональной карьере забил в октябре 2002 года, когда защищал честь португальского "Спортинга".
И с того момента форвард отличается в каждом календарном году. К данному часу в его активе 917 взятий ворот за всю историю, 782 раза он забивал за разные клубы и 135 раз – в майке сборной.
После матча с "Аль-Охдудом" Роналду продлил свою голевую серию до шести игр, с середины ноября он поразил ворота соперников девять раз.
В конце 2024 года он получил приз лучшего бомбардира всех времен от Globe Soccer Awards.