Роналду отметился взятием ворот в 24-й год профессиональной карьеры

Знаменитый португальский нападающий Криштиану Роналду достиг еще одного уникального рубежа в карьере, забив гол в свой 24-й год подряд на футбольном поле. Нынешний лидер "Аль-Насра" впервые отличился взятием ворот в 2002 году, сообщает Zakon.kz.

Поздно вечером 9 января капитан "Аль-Насра" успешно реализовал пенальти в ворота "Аль-Охдуда", а его команда выиграла матч со счетом 3:1 в рамках чемпионата Саудовской Аравии.

Это была первая игра Роналду в 2025-м году, где он принес победу своему коллективу.

Криштиану свой первый гол в профессиональной карьере забил в октябре 2002 года, когда защищал честь португальского "Спортинга".

И с того момента форвард отличается в каждом календарном году. К данному часу в его активе 917 взятий ворот за всю историю, 782 раза он забивал за разные клубы и 135 раз – в майке сборной.

После матча с "Аль-Охдудом" Роналду продлил свою голевую серию до шести игр, с середины ноября он поразил ворота соперников девять раз.

В конце 2024 года он получил приз лучшего бомбардира всех времен от Globe Soccer Awards.