Монгольская дзюдоистка отказалась от гражданства Казахстана: что ответил министр

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов 14 января 2025 года на пресс-конференции после заседания правительства прокомментировал отказ от казахстанского гражданства монгольской дзюдоистки Галбадрах Отгонцэцэг, сообщает Zakon.kz.

Ербол Мырзабосынов сообщил, что Галбадрах Отгонцэцэг боролась за сборную Казахстана и стала бронзовой призеркой Олимпийских игр. С ее помощью появились и казахстанские дзюдоистки, способные конкурировать на мировой арене.

"Благодаря именно этой работе сегодня у нас в сборной Акмарал Науатбек, которая в свое время боролась в сборной страны и выиграла параолимпийскую золотую медаль. Также в весовой категории 48 кг Галия Тыныбаева, которая в данный момент в сборной. Все наши девчонки действительно прибавили именно в этой весовой категории, успешно на мировой арене выступают", – сказал он.

Глава ведомства пояснил, что монгольская спортсменка курировала казахстанскую сборную в прошлом олимпийском цикле. Она внесла вклад в развитие казахстанского дзюдо как спортсменка и тренер-наставник, дав толчок в развитии местных дзюдоисток.

"Она свой контракт отработала. После Олимпийских игр еще четыре года она работала консультантом и сейчас вернулась к своей семье", – заключил Ербол Мырзабосынов.

Ранее казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова заявила, что не выйдет замуж без олимпийской медали.

