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Спорт

Михаил Шайдоров и другие казахстанцы вошли в число сильнейших на Универсиаде

Фигурное катание, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 06:30 Фото: Instagram/teamshaidorov
В ночь на 17 января Михаил Шайдоров, Никита Кривошеев и Диас Жиренбаев квалифицировались в число сильнейших фигуристов по итогам короткой программы в Турине, сообщает Zakon.kz.

Пока лучший результат у Шайдорова. Он вошел в топ-4 после короткой программы на Универсиаде-2025. Деталями своего выступления он поделился у себя в Instagram-сторис.

Фото: Instagram/mikhail_shaidorov

Таким образом, каскад из четверного лутца и тройного тулупа, тройной аксель и четверной тулуп помогли Шайдорову заработать 91,79 балла и занять промежуточное четвертое место. Пятикратный чемпион Казахстана уступил двум фигуристам из Японии и сопернику из Италии.

Окончательное распределение мест произойдет по итогам произвольной программы, куда квалифицировались 24 сильнейших фигуриста после короткой. В их число попали еще два казахстанца. Это Никита Кривошеев, у него 16-я позиция, а Диас Жиренбаев расположился строчкой ниже, набрав 62,28 балла.

Это вторая Универсиада в карьере 20-летнего алматинца Шайдорова.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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