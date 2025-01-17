Дубль 18-летнего Эндрика вывел "Реал" в четвертьфинал Кубка Испании

В ночь на 17 января состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании по футболу, где мадридский "Реал" на родной арене разгромил "Сельту" (5:2) благодаря двум голам своего бразильского таланта Эндрика, сообщает Zakon.kz.

Нельзя не подчеркнуть, что 18-летний бразилец "сливочных" вышел на замену за 10 минут до финального свистка к основному времени и затем в овертайме при счете 2:2 полностью перевернул ход игры.

На 108-й минуте нападающий вывел вперед королевский клуб после передачи турецкого таланта Арды Гюлера. Спустя 10 минут Эндрик оформил дубль, который стал для него первым в составе "Реала", где ассистентом снова стал Гюлер.

Авторами остальных голов в составе "Галактикос" были признаны Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и Вальверде. Также нужно заметить, что команда Карло Анчелотти вела со счетом 2:0 до 83-й минуты встречи со "Сельтой".

Сначала Жонатан Бамба сократил отставание, а Маркос Алонсо восстановил равновесие – 2:2.

"Когда матч заканчивался, пропустили два гола, потом хорошо сыграли в овертайме. Играли хорошо до 70-й минуты, могли забить третий гол и сделали это, правда, был отменен из-за офсайда. Овертайм провели хорошо, настрой игроков и все остальное были на должном уровне". Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти

Таким образом, в Кубке Испании определились все четвертьфиналисты. Борьбу за трофей продолжат "Валенсия", "Хетафе", "Леганес", "Барселона", "Атлетико", "Осасуна", "Реал Сосьедад" и "Реал".

Жеребьевка 1/4 финала турнира состоится 20 января.