#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
529.65
544.64
5.16
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
529.65
544.64
5.16
Спорт

Дубль 18-летнего Эндрика вывел "Реал" в четвертьфинал Кубка Испании

Футбол Дубль Реал, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 10:38 Фото: Instagram/realmadrid
В ночь на 17 января состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании по футболу, где мадридский "Реал" на родной арене разгромил "Сельту" (5:2) благодаря двум голам своего бразильского таланта Эндрика, сообщает Zakon.kz.

Нельзя не подчеркнуть, что 18-летний бразилец "сливочных" вышел на замену за 10 минут до финального свистка к основному времени и затем в овертайме при счете 2:2 полностью перевернул ход игры.

На 108-й минуте нападающий вывел вперед королевский клуб после передачи турецкого таланта Арды Гюлера. Спустя 10 минут Эндрик оформил дубль, который стал для него первым в составе "Реала", где ассистентом снова стал Гюлер.

Авторами остальных голов в составе "Галактикос" были признаны Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и Вальверде. Также нужно заметить, что команда Карло Анчелотти вела со счетом 2:0 до 83-й минуты встречи со "Сельтой".

Сначала Жонатан Бамба сократил отставание, а Маркос Алонсо восстановил равновесие – 2:2.

"Когда матч заканчивался, пропустили два гола, потом хорошо сыграли в овертайме. Играли хорошо до 70-й минуты, могли забить третий гол и сделали это, правда, был отменен из-за офсайда. Овертайм провели хорошо, настрой игроков и все остальное были на должном уровне".Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти

Таким образом, в Кубке Испании определились все четвертьфиналисты. Борьбу за трофей продолжат "Валенсия", "Хетафе", "Леганес", "Барселона", "Атлетико", "Осасуна", "Реал Сосьедад" и "Реал".

Жеребьевка 1/4 финала турнира состоится 20 января.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Поделиться новостью
Читайте также
Овечкин забил решающую победную шайбу и отметил новый рекорд НХЛ
Спорт
09:52, Сегодня
Овечкин забил решающую победную шайбу и отметил новый рекорд НХЛ
Массово истреблять собак планируют в Марокко из-за чемпионата мира ФИФА
Спорт
08:48, Сегодня
Массово истреблять собак планируют в Марокко из-за чемпионата мира ФИФА
Михаил Шайдоров и другие казахстанцы вошли в число сильнейших на Универсиаде
Спорт
06:30, Сегодня
Михаил Шайдоров и другие казахстанцы вошли в число сильнейших на Универсиаде
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: