"Реал" добился победы в полуфинале Кубка Испании
Фото: Instagram/realmadrid
Мадридский "Реал" в гостях победил Реал Сосьедад" в первом матче 1/2 финала Кубка Испании (1:0), сообщает Zakon.kz.
Единственный мяч на 19-й минуте забил бразильский нападающий "Реала" Эндрик. Результативную передачу отдал английский полузащитник Джуд Беллингем.
Что интересно, нападающий "Реала" Килиан Мбаппе не попал в заявку "сливочных" на этот матч из-за операции по удалению зубного камня.
Ответный матч между командами состоится в Мадриде 1 апреля.
Ранее сообщалось, что "Барселона" и "Атлетико" сыграли в полуфинале Кубка Испании.
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