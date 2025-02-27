"Реал" добился победы в полуфинале Кубка Испании

Мадридский "Реал" в гостях победил Реал Сосьедад" в первом матче 1/2 финала Кубка Испании (1:0), сообщает Zakon.kz.

Единственный мяч на 19-й минуте забил бразильский нападающий "Реала" Эндрик. Результативную передачу отдал английский полузащитник Джуд Беллингем.

Что интересно, нападающий "Реала" Килиан Мбаппе не попал в заявку "сливочных" на этот матч из-за операции по удалению зубного камня.

Ответный матч между командами состоится в Мадриде 1 апреля.

Ранее сообщалось, что "Барселона" и "Атлетико" сыграли в полуфинале Кубка Испании.