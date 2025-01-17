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Спорт

Диалло оформил первый карьерный хет-трик и принес волевую победу "МЮ"

Футбол Хет-трик МЮ, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 11:57 Фото: Instagram/manchesterunited
Ивуарийский футболист "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло впервые в карьере забил три мяча в составе своего клуба. Он отличился трижды в победной игре АПЛ против "Саутгемптона", сообщает Zakon.kz.

Поединок 21-го тура английский Премьер-лиги между "МЮ" и "Саутгемптоном", который прошел на "Уолд Траффорд", завершился волевым успехом хозяев поля со счетом 3:1.

Команда Рубена Аморима проигрывала гостям до 82-й минуты после автогола Мануэля Угарте. И в этот момент наступили звездные 12 минут Амада Диалло, который сначала восстановил равновесие.

"В футболе нужно верить до конца, очень рады победе. Ранее сыграли вничью с "Арсеналом", с "Ливерпулем", поэтому была уверенность. Мы очень счастливы, иногда нам нужно быть более голодными в последней трети поля. Готов играть на любой позиции, на которую меня поставит тренер и готов бороться за клуб. Рад и счастлив, что сделал хет-трик".Амад Диалло

А в дополнительное время матча игрок сборной Кот-д’Ивуар забил еще два мяча.

Тем самым 22-летний вингер "красных дьяволов" сделал первый хет-трик в своей карьере. В свою очередь "манкунианцы" сумели одержать первую победу после трех поражений и ничьей с "Ливерпулем".

"Соперник хорошо отработал, создавая свободные зоны между линиями. В конце игры у них закончились силы, и тогда мы смогли изменить схему. Нам еще многое нужно сделать. Чувствовал, что моя команда устала психологически. Матч с "Ливерпулем", затем 120-минутный поединок с "Арсеналом". Но мы победили и хотим продолжить в том же духе".Главный тренер "МЮ" Рубен Аморим

К этой минуте "МЮ" отдалился от зоны вылета и поднялся на 12-е место в таблице АПЛ с активом в 26 очков.

На прошлой неделе команда Аморима в меньшинстве нокаутировала "Арсенал" в матче Кубка Англии.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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