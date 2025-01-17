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Спорт

Фанаты "Лиона" устроили погром из-за поражения команде из пятой лиги Франции

Футбол Вылет Лиона Кубок , фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 14:18 Фото: facebook/FCBourgoinJallieu
В матче Кубка Франции по футболу произошла суперсенсация: знаменитый "Лион" в гостях проиграл скромному "Бургуан Жалье" из пятого дивизиона. Разозленные фанаты после игры начали громить местный стадион, сообщает Zakon.kz.

Как передает Le dauphine, болельщики "Лиона" после вылета своих любимцев из турнира начали вырывать кресла и бросать их на поле.

Полиция применила слезоточивый газ в отношении фанатов, которые спровоцировали беспорядки.

Фото: facebook/FCBourgoinJallieu

В ходе инцидента пострадала только 40-летняя женщина, но ее травма оказалась несерьезной. Большой урон понес местный стадион, где ремонту подлежат футбольные ворота, сиденья и рекламные щиты.

Сам же матч, который прошел в рамках 1/16 финала Кубка Франции, завершился победой "Бургуан Жалье" в серии пенальти – 4:2 (основное время – 2:2).

Тем временем мадридский "Атлетико" выиграл 15-й матч подряд в нынешнем сезоне и обновил свой рекорд.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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