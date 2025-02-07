"Бургуан Жалье" из пятого дивизиона чуть не сотворил второй подвиг

В ночь на 7 февраля завершились все матчи стадии 1/8 финала Кубка Франции по футболу. В списке лучшей восьмерки мог оказаться скромный коллектив из пятого французского дивизиона "Бургуан Жалье", сообщает Zakon.kz.

Планам "Бургуан Жалье" пройти в 1/4 финала Кубка Франции помешал клуб Высшей лиги "Реймс", который в серии послематчевых пенальти (3:2) сумел обыграть соперника.

В итоге "Реймс" в четвертьфинале турнира, а "Бургуан Жалье" запечатлел свое имя в истории французского футбола.

Болельщики помнят недавнюю супер-сенсационную победу "Бургуана" над знаменитым "Лионом", когда огорченные фанаты разгромили стадион скромного коллектива.

По информации пресс-службы FFF, к этой минуте прошла жеребьевка четвертьфинала Кубка Франции. По итогам этой процедуры "Брест" примет "Дюнкерк" из Лиги 2, "Реймс" встретится на выезде с "Анжером", а "Канн" (Лига 4) проведет домашний матч с "Генгамом" (Лига 2).

В свою очередь чемпион Франции ПСЖ сыграет с "Бриошеном", с клубом из 4-й лиги, который накануне выбил из турнира "Ниццу".