Лыжнику Ильясу Исабеку немного не хватило до медалей Универсиады-2025
Представители студенческой сборной Казахстана по лыжному спорту Ильяс Исабек, Святослав Матасов и Султан Базарбеков хорошо провели первую часть данных соревнований. Они сумели успешно пробежать квалификационный забег и войти в список лучшей 30-ки участников.
Далее наша тройка завоевала путевку в полуфинал спринтерских баталий. За выход в финальную шестерку не повезло Матасову и Базарбекову.
А Ильяс Исабек получил реальный шанс на медали нынешней Универсиады.
Однако казахстанцу не хватило сил на финише, где он пропустил вперед себя четверых соперников, уступив им чуть больше секунды.
Чемпионом Универсиады-2025 стал швейцарский лыжник Нолан Гёртш с результатом 3:02.98 минуты, а Ильяс только на пятой строчке.
Вечером 17 января на ледовую арену Турина выйдет наша надежда в женском одиночном катании Софья Самоделкина.