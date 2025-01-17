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Спорт

Лыжнику Ильясу Исабеку немного не хватило до медалей Универсиады-2025

Лыжный спорт Универсиада Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 18:00 Фото: Instagram/torino2025_fisugames
17 января в программе ХХХII зимней Универсиады в итальянском Турине прошли состязания лыжников на спринтерской дистанции, где неплохие шансы были у трех казахстанских спортсменов, в особенности у Ильяса Исабека, сообщает Zakon.kz.

Представители студенческой сборной Казахстана по лыжному спорту Ильяс Исабек, Святослав Матасов и Султан Базарбеков хорошо провели первую часть данных соревнований. Они сумели успешно пробежать квалификационный забег и войти в список лучшей 30-ки участников.

Далее наша тройка завоевала путевку в полуфинал спринтерских баталий. За выход в финальную шестерку не повезло Матасову и Базарбекову. 

А Ильяс Исабек получил реальный шанс на медали нынешней Универсиады. 

Фото: Instagram/torino2025_fisugames

Однако казахстанцу не хватило сил на финише, где он пропустил вперед себя четверых соперников, уступив им чуть больше секунды. 

Чемпионом Универсиады-2025 стал швейцарский лыжник Нолан Гёртш с результатом 3:02.98 минуты, а Ильяс только на пятой строчке.  

Вечером 17 января на ледовую арену Турина выйдет наша надежда в женском одиночном катании Софья Самоделкина.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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