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Спорт

"Вашингтон" победил "Эдмонтон" и оторвался от преследователей в НХЛ

Хоккей Победа Эдмонтон, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 10:03 Фото: Instagram/capitals
22 января клуб "Вашингтон Кэпиталз" на выезде переиграл "Эдмонтон Ойлерз" (3:2) и уверенно возглавил общую таблицу НХЛ с отрывом от ближайшего конкурента в четыре очка, сообщает Zakon.kz.

Встреча прошла на канадской арене "Роджерс Плэйс", где гости забили три шайбы в ворота "нефтяников" и отпраздновали свою 27-ю победу в текущем сезоне. 

В составе столичного коллектива отличились Том Уилсон, Мэтт Рой и Пьер-Люк Дюбуа.

За "Ойлерз" забили Леон Драйзайтль и Кори Перри. "Эдмонтон" вел по ходу матча со счетом 1:0, но "Вашингтон" сумел переломить сценарий поединка в свою пользу – 3:2.

Российский форвард "Кэпиталз" Александр Овечкин не был замечен результативными действиями в этой игре.

Команда Спенсера Карбери после этого успеха упрочила лидерство не только в Восточной конференции, но и во всей общей таблице НХЛ, набрав 69 очков. 

"Нефтяники" в противостоянии с Capitals играли без своего главного снайпера Коннора Макдэвида, который ранее получил дисквалификацию в три матча и крупный денежный штраф.  

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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