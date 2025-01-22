"Вашингтон" победил "Эдмонтон" и оторвался от преследователей в НХЛ
Встреча прошла на канадской арене "Роджерс Плэйс", где гости забили три шайбы в ворота "нефтяников" и отпраздновали свою 27-ю победу в текущем сезоне.
В составе столичного коллектива отличились Том Уилсон, Мэтт Рой и Пьер-Люк Дюбуа.
За "Ойлерз" забили Леон Драйзайтль и Кори Перри. "Эдмонтон" вел по ходу матча со счетом 1:0, но "Вашингтон" сумел переломить сценарий поединка в свою пользу – 3:2.
Российский форвард "Кэпиталз" Александр Овечкин не был замечен результативными действиями в этой игре.
Команда Спенсера Карбери после этого успеха упрочила лидерство не только в Восточной конференции, но и во всей общей таблице НХЛ, набрав 69 очков.
"Нефтяники" в противостоянии с Capitals играли без своего главного снайпера Коннора Макдэвида, который ранее получил дисквалификацию в три матча и крупный денежный штраф.