"Вашингтон" победил "Эдмонтон" и оторвался от преследователей в НХЛ

22 января клуб "Вашингтон Кэпиталз" на выезде переиграл "Эдмонтон Ойлерз" (3:2) и уверенно возглавил общую таблицу НХЛ с отрывом от ближайшего конкурента в четыре очка, сообщает Zakon.kz.

Встреча прошла на канадской арене "Роджерс Плэйс", где гости забили три шайбы в ворота "нефтяников" и отпраздновали свою 27-ю победу в текущем сезоне.

В составе столичного коллектива отличились Том Уилсон, Мэтт Рой и Пьер-Люк Дюбуа.

За "Ойлерз" забили Леон Драйзайтль и Кори Перри. "Эдмонтон" вел по ходу матча со счетом 1:0, но "Вашингтон" сумел переломить сценарий поединка в свою пользу – 3:2.

Российский форвард "Кэпиталз" Александр Овечкин не был замечен результативными действиями в этой игре.

Команда Спенсера Карбери после этого успеха упрочила лидерство не только в Восточной конференции, но и во всей общей таблице НХЛ, набрав 69 очков.

"Нефтяники" в противостоянии с Capitals играли без своего главного снайпера Коннора Макдэвида, который ранее получил дисквалификацию в три матча и крупный денежный штраф.