Спорт

Хет-трик Левандовски и гол Ямаля принесли важную победу "Барселоне" в Ла Лиге

Футбол Хет-Трик Ла Лига, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 13:01 Фото. Instagram/FCBarcelona
В ночь на 10 ноября голевой феерией отметился польский форвард "Барселоны" Роберт Левандовски, который забил три мяча в ворота "Сельты" в рамках игр 12-го тура испанского чемпионата, сообщает Zakon.kz.

Благодаря хет-трику Левандовски и еще одному голу в исполнении молодой звезды Ламина Ямаля "Барселона" сумела увезти из гостей победу над "Сельтой" – 4:2.

Для 37-летнего польского нападающего это уже седьмой мяч в 12 матчах текущего сезона Ла Лиги.

Левандовски поднялся на вторую строчку гонки бомбардиров, где также стоит Хулиан Альварес ("Атлетико"). А на вершине лучших снайперов красуется Килиан Мбаппе из "Реала" (13 голов).

Благодаря выездному успеху команда Ханси Флика сумела сократить отставание от королевского клуба в таблице испанского первенства до трех очков (28).

Но, с другой стороны, им в этом помогли футболисты "Райо Вальекано", которые дома отобрали очки у "сливочных", сыграв с ними в нулевую ничью.

Похоже, самый титулованный клуб мира попал в небольшую неудачную полосу и не может выиграть второй матч подряд.

"Осознаем свое положение, надо уметь балансировать между удачными и сложными периодами. Сезон долгий, требования огромны, но мы справляемся и готовимся к ним. Второй тайм мог сложиться по-разному, это не связываю с эмоциональными перепадами. Стремимся к стабильности в подготовке и менталитете, ведь Ла Лига – это последовательная работа от игры к игре. Мы все понимаем, каким стандартам должны соответствовать. Сейчас еще ноябрь, впереди долгий путь. Нам нужно быть требовательными к себе, но при этом сохранять спокойствие".Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо

Чуть ранее подопечные Хаби Алонсо потерпели первое поражение в текущем сезоне Лиги чемпионов УЕФА, уступив на выезде "Ливерпулю" (0:1).

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
