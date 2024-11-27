Дубль Левандовски вывел "Барселону" на второе место таблицы Лиги чемпионов

Знаменитый польский нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски отличился двумя забитыми мячами в пятом туре Лиги чемпионов УЕФА. Карьерные 100 и 101 голы поляка подняли "блауграну" на вторую строчку таблицы данного турнира, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 27 ноября нападающий "сине-гранатовых" оформил дубль в матче против французского "Бреста".

Сначала он реализовал пенальти на 10 минуте. Затем в овертайме встречи забил победный гол для своей команды – 3:0. Автором второго мяча у хозяев поля стал полузащитник Дани Ольмо.

Таким образом, сейчас в активе польского футболиста насчитывается 101 гол в самом престижном клубном турнире Европы.

"Я счастлив, это красивое число. Много лет назад даже не думал, что смогу забить свыше 100 голов в этом турнире. Быть в одной группе с Криштиану и Месси – здорово". Роберт Левандовски

В рейтинге лучших бомбардиров Левандовски занимает третье место, впереди Криштиану Роналду (140) и Лионель Месси (129).

"Мы заслужили победу с разницей в три гола, могли забить даже больше, но все равно доволен. Хорошо, что после игры с "Сельтой" показали такое выступление. Команда помогает забивать Левандовски все эти голы, за них стоит благодарить не только его. Он знает, что должен забивать, и у него все для этого есть, но и команда делает прекрасные вещи". Главный тренер "Барселоны" Х.Д.Флик

Обыграв "Брест", команда Ханса-Дитера Флика одержала четвертую подряд победу в нынешней Лиге чемпионов и занимает второе место в общей таблице (12 очков), уступая всего лишь один балл итальянскому "Интеру".

В преддверии поединка с "Брестом" главный тренер "блауграны" выразил недовольство последними результатами своих игроков на уровне Ла Лиги.