Спорт

"Галатасарай" и "Ливерпуль" открывают стадию 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

Футбол Матч Ливерпуль, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2026 15:06 Фото: Instagram/Galatasaray
Вечером 10 марта в Стамбуле стартует первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором местный "Галатасарай" принимает знаменитый английский "Ливерпуль", сообщает Zakon.kz.

Самый титулованный клуб Турции уже сотворил историю данного турнира, влившись в список лучших 16 команд Европы. "Галатасарай" будет сражаться за серьезный трофей против гранда мирового футбола.

"Нам предстоит встретиться с соперником очень высокого уровня, они одержали немало побед, вырвав их в концовке. У нас впереди с ними два матча, результат в каждом из них очень важен. Необходимо достичь в первой игре наилучшего результата. В турнире осталось 16 больших клубов, мы – среди них, и у каждого из нас есть шансы пройти дальше".Главный тренер "Галатасарая" Окан Бурук

В свою очередь действующий чемпион АПЛ "Ливерпуль" немного опасается встречи в Стамбуле. "Красные" совсем недавно во втором туре общего этапа уже проигрывали турецкой дружине со счетом 1:0.

"У хозяев много козырей в рукаве, переход от обороны к атаке – один из главных. Осимхен – отличный нападающий, который может забивать разными способами. У нашего оппонента много атакующей угрозы и скорости, Йылмаз дважды был слишком быстр для нас в первом тайме матча на общем этапе. Нам следует проявить осторожность, ведь знание сильных сторон оппонента не обязательно означает, что вы можете им противостоять". Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот

В других встречах первого игрового дня 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА в ночь на 11 марта (в 01:00) сыграют: "Ньюкасл" – "Барселона", "Аталанта" – "Бавария" и "Атлетико" – "Тоттенхэм".

А центральный матч данного раунда пройдет в ночь на 12 марта в Мадриде, где "Реал" сразится с английским "Манчестер Сити".

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
